Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки

Укрінформ
Станом на 17.00 неділі, 14 червня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та двічі поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

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Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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