Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки

Станом на 17.00 неділі, 14 червня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та двічі поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.