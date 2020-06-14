Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та двічі поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.
Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.