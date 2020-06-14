Окупанти обстріляли захисників Луганського з міномета калібру 120 мм, гранатометів і БМП

"Тричі з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районі Луганського", - зазначається у повідомленні.

Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 противник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Оріхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

Військовослужбовці ЗСУ для припинення цих обстрілів задіяли незаборонені чергові вогневі засоби.

Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено. Втрати противника уточнюються.