В українській армії - 19 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за добу зареєстровано 19 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з цих осіб у закладах охорони здоров’я перебуває семеро: у Чернівецькому і Рівненському військових госпіталях – по 1 військовослужбовцю, в ізоляторі військової частини Київської області – четверо, ще 1 військовослужбовець перебуває в ізоляторі військової частини та буде спрямований до Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”. За даними командування Медичних сил, стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб, зокрема у Львівській області 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, у Харківській – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, на Вінниччині – 3 військовослужбовці, у Київській області – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ. Їхній стан здоров’я задовільний, симптоми захворювання у них відсутні.

Загалом, станом на 13 червня в Збройних силах України хворіє 173 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За час пандемії у ЗСУ одужало 169 осіб, летальних випадків зафіксовано 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 536 осіб, у 93 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 753 за останню добу. Одужало на цей час 13 976 осіб, померло 880 людей.