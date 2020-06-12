Окупанти обстріляли захисників Луганського з мінометів - двічі від початку доби

Російські окупаційні війська станом на 12.00 12 червня чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає», - повідомив речник.

Так, на Луганському напрямку з 05.00 по 07.00 ранку окупанти двічі обстріляли позицій українських захисників неподалік Луганського, використовуючи 82 мм міномети, станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети. Крім того, зранку на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру противник обстріляв позиції ОС поблизу Верхньоторецького, а згодом в районі Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За словами Шаравари, на всі ворожі обстріли українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів.

Втрати противника уточнюються.