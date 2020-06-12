Прикордонники знову відкриють свої КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар'їнка"

Українські прикордонники сьогодні знову відкриють КПВВ на Луганщині «Станиця Луганська» та в Донецькій області - «Мар'їнка».

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко.

"Наші підрозділи на лінії розмежування діють згідно з наказом Командувача ООС. Визначений режим роботи 11.00-14.00.

У цей час українські прикордонники у КПВВ будуть здійснювати пропуск, незалежно від того, чи пропускають бойовики людей і транспорт, чи ні. За необхідності забезпечимо повернення осіб з "сірої зони" і після 14.00", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил 10 червня розпочали працювати два КППВ: на Луганщині «Станиця Луганська» та в Донецькій області - «Мар'їнка». Натомість окупанти заблокували відновлення пропуску через лінію розмежування. За два дні вони нікого не пропустили, навіть хвору жінку, яка ночувала перед КПВВ.