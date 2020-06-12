На Донбасі за минулу добу окупанти 16 разів зривали "тишу", постраждали три бійці ЗСУ

За минулу добу, 11 червня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один захисник – бойове травмування.

11 червня сили ЗСУ знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по наших захисниках біля Верхньоторецького агресор застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

За поточну добу втрат немає.