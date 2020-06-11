На Донбасі двоє військових поранені, один травмований

Російські окупаційні війська за сьогодні вже вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зазнали поранення та ще один - бойового травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю», - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 82-го калібру. Неподалік Мар’їнки бойовики двічі порушили режим припинення вогню – з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем. Полизу Павлополя з БпЛА на позиції українських військових був скинутий гранатометний постріл.

Поблизу Новотроїцького окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Чермалика – зі снайперської зброї.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового, бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а оборонців хутора Вільного – з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

«Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення та ще один - бойове травмування», - інформує пресцентр.

Зазначається, що українські військовослужбовці жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати бойовиків уточнюються.