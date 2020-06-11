На Донбасі двоє військових поранені, один травмований

На Донбасі двоє військових поранені, один травмований

Укрінформ
Російські окупаційні війська за сьогодні вже вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зазнали поранення та ще один - бойового травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю», - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 82-го калібру. Неподалік Мар’їнки бойовики двічі порушили режим припинення вогню – з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем. Полизу Павлополя з БпЛА на позиції українських військових був скинутий гранатометний постріл.

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Поблизу Новотроїцького окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Чермалика – зі снайперської зброї.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового, бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а оборонців хутора Вільного – з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

«Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення та ще один - бойове травмування», - інформує пресцентр.

Зазначається, що українські військовослужбовці жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати бойовиків уточнюються.

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