У Лисичанську знайшли розвідувальний броньовик ватажка "ЛНР"

Служба безпеки України виявила у Лисичанську броньовану розвідувальну дозорну машину, яку терористи «ЛНР» у 2014 році використовували для чергування на блокпостах і патрулювання.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській області.

«За оперативною інформацією, броньована розвідувальна дозорна машина належала одному з ватажків незаконних збройних формувань, який раніше придбав її через місцеву громадську організацію нібито для зведення пам’ятника. Після визволення Лисичанська від терористів власник техніки втік на тимчасово окуповану територію, а броньовану машину приховав на майданчику на околиці міста», - йдеться в повідомленні.

Ці матеріали долучено до відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людей) Кримінального кодексу України. Броньовану машину вилучено як речовий доказ.

Фігуранта справи оголошено у загальнодержавний розшук.