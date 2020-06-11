На Донбасі - вісім обстрілів від початку доби, двоє бійців поранені
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь уже 8 разів… За наявною на цей час інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів двох наших воїнів поранено», - повідомив речник.
Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку противник після 6-ї ранку випустив 35 мін 120-го калібру, застосував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Оріхового. Близько 7-ї години на українських позиціях біля Хутора Вільного розірвалися 4 міни калібру 82 мм, тут же ворог вів вогонь з кулемета.
Зважаючи на загрозу власному життю та здоров’ю, воїни Об’єднаних сил були змушені відреагувати на ці обстріли інтенсивним вогнем з чергових вогневих засобів, зазначив речник.
Крім того, на Донецькому напрямку вночі неподалік населеного пункту Чермалик зафіксовано активність ворожого снайпера. У ранковий час окупанти двічі зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів обстріляли захисників Мар’їнки, а по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
«На наших позиціях біля Гнутового розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Верхньошироківського. Крім того, окупанти знову застосовували БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17, цього разу в районі Павлополя», - повідомив Праута.
В Міноборони зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника наразі уточнюються.