На Донбасі - вісім обстрілів від початку доби, двоє бійців поранені

Російські найманці від початку доби 11 червня вже вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових Об’єднаних сил зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь уже 8 разів… За наявною на цей час інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів двох наших воїнів поранено», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку противник після 6-ї ранку випустив 35 мін 120-го калібру, застосував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Оріхового. Близько 7-ї години на українських позиціях біля Хутора Вільного розірвалися 4 міни калібру 82 мм, тут же ворог вів вогонь з кулемета.

Зважаючи на загрозу власному життю та здоров’ю, воїни Об’єднаних сил були змушені відреагувати на ці обстріли інтенсивним вогнем з чергових вогневих засобів, зазначив речник.

Крім того, на Донецькому напрямку вночі неподалік населеного пункту Чермалик зафіксовано активність ворожого снайпера. У ранковий час окупанти двічі зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів обстріляли захисників Мар’їнки, а по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На наших позиціях біля Гнутового розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Верхньошироківського. Крім того, окупанти знову застосовували БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17, цього разу в районі Павлополя», - повідомив Праута.

В Міноборони зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника наразі уточнюються.