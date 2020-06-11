Окупанти скинули з безпілотника гранату - поранений військовий ЗСУ

Окупанти з БПЛА скинули гранату над позиціями українських військових поблизу Павлополя, внаслідок вибуху один військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 11 червня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль. Противник з безпілотного літального апарата скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненого оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надали медичну допомогу

"Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали російським найманцям адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - поінформували у пресцентрі.