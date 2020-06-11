В український армії за добу – 25 хворих з коронавірусом

Станом на ранок, 11 червня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 159 осіб, за останню добу виявлено 25 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 червня в Збройних Силах України хворіє 159 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало 158 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 123 особи.

За минулу добу зареєстровано двадцять п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб, зокрема 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин (Київська область). Пацієнти з 05 червня знаходились на ізоляції у зв'язку із контактом з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Результати проведеного ПЛР тестування дали позитивний результат. Наразі стан здоров’я військових задовільний, симптоми захворювання відсутні.

У пресслужбі повідомили, що у військовій частині продовжуються протиепідемічні заходи: проводиться поточна дезінфекція об’єктів, встановлено посилене спостереження за особовим складом.

Крім того, у Головному військовому госпіталі в Києві та Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у Львові перебуває по одному військовослужбовцю. Ще один працівник ЗСУ знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні міста Дніпро. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби на сьогодні знаходяться сім осіб (Київська, Харківська, Вінницька, Івано-Франківська область ˗ по 1 військовослужбовцю, Львівська область ˗ 2 військовослужбовця, Дніпропетровська область ˗ 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 689 нових хворих. Загалом одужала 13 141 особа, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 854.