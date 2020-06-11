На "переходах" знову збираються люди, щоб потрапити на окуповані території

Перед контрольними пунктами в'їзду-виїзду на окуповану територію знову збираються люди з надією потрапити до окупованого Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби у Facebook.

"Громадяни не полишають надії потрапити на тимчасово окуповану територію Донбасу. Сьогодні зранку біля "Станиці Луганської" перебували десять осіб, а біля "Мар’їнки" - 6 транспортних засобів та десять громадян, яким через соціально-гуманітарні питання необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що відучора за наказом командувача ООС відновлено пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Пропускні операції у цих КПВВ здійснюються щоденно з 11:00 до 14:00.

"Відновлення роботи гуманітарних коридорів фактично було заблоковано російсько-окупаційними військами. Громадяни, які прямували до ТОТУ, змушені були тривалий час перебувати перед блокпостами бойовиків, які ті облаштували протитанковими загородженнями та, зрештою, повертатися на контрольовану територію без пояснення причин відмови з боку окупантів", - наголосили в ДПСУ.

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Так, бойовики не пропустили шістьох осіб, які перетнули КПВВ "Станиця Луганська" та одну особу, що їхала через "Мар’їнку".

Учора чотири жінки були пропущені до тимчасово окупованого Донецька та тривалий час перебували перед блокпостом терористів, але назад так і не повернулися, зазначили в ДПСУ.

Цим жінкам через проблеми соціально-гуманітарного характеру було вкрай важливо потрапити на тимчасово окуповану територію. Вони були налаштовані рішуче та навіть готові були ночувати перед позиціями окупантів, аби тільки потрапити на тимчасово окуповану територію.

"Враховуючи заяви окупаційної влади, що останні пропускати людей на тимчасово окуповану територію України не будуть, прикордонники зі складу Об’єднаних сил за необхідності готові забезпечити повернення цих жінок назад на контрольовану територію України", - наголосили в ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Раніше окупанти заявляли, що КПВВ не відновлять роботу 10 червня.