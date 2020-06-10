Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Окрім цього, агресор застосував біля цього населеного пункту станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного ворог чотири рази обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Фото: ООС