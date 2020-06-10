Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем

Станом на 17.00 середи, 10 червня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Окрім цього, агресор застосував біля цього населеного пункту станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Читайте також: Окупанти заблокували поновлення роботи КПВВ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного ворог чотири рази обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: ООС