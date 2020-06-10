На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" оборонців Мар’їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

По околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – зі стрілецької зброї.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від українських підрозділів, агресор припинив обстріли.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник по два рази обстріляв оборонні укріплення ЗСУ неподалік Оріхового та Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Шумів та двічі біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень.

На усі випадки агресивних дій загарбників українські захисники з наявних засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над ситуацією, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного.

Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.