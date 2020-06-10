На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

Укрінформ
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" оборонців Мар’їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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По околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – зі стрілецької зброї.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від українських підрозділів, агресор припинив обстріли.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник по два рази обстріляв оборонні укріплення ЗСУ неподалік Оріхового та Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Шумів та двічі біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень.

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На усі випадки агресивних дій загарбників українські захисники з наявних засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над ситуацією, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного.

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Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

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