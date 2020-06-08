На Донбасі окупанти сім разів зривали "тишу"
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Богданівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поруч з Оріховим у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
По околицях Новолуганського агресор двічі задіяв великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по оборонцях Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети.
Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.