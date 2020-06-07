Окупанти на Трійцю порушили "тишу" один раз

Збройні формування Російської Федерації у неділю, 7 червня, один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці діяли рішуче та адекватно відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.