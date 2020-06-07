Окупанти обстріляли позиції ООС із великокаліберних кулеметів під Луганським

Російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів сили ООС у районі Луганського.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник МОУ Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Одразу після опівночі, протягом 20 хвилин, противник вів обстріл із великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Луганського. Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.