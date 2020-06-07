В українській армії розповіли про нові випадки COVID-19

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано шість нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість хворих наразі становить 140 осіб.

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовця. Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 7 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 140 осіб. Всього за час пандемії одужало 143 особи, зареєстровано також 4 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 611 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.