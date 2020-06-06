Бойовики 12 разів порушили "тишу", поранивши двох наших військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проти оборонців Авдіївки ворог залучив 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли було зафіксовано неподалік Павлополя, Опитного, Старогнатівки та Широкиного

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - констатували у штабі ООС.