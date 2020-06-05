На Донбасі - п’ять порушень “тиші”, поранений український військовий

Російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші за поточну добу, одного українського військовослужбовця поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж 5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції ОС неподалік Павлополя, Опитного та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Новоолександрівки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів", - поінформували у штабі.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: ООС