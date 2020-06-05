В українській армії за добу – 14 випадків коронавірусу

У Збройних силах України на COVID-19 хворіє 142 особи - за останню добу зафіксовано 14 нових випадків.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 5 червня в Збройних силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2... За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я перебуває сім осіб: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону – 2 військовослужбовці, ще 4 військовослужбовці перебувають у лазареті медичного пункту однієї з військових частин Вінницької області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, сім осіб з Миколаївської, Київської, Рівненської та Житомирської областей перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Їхній стан задовільний, симптоми захворювання відсутні, повідомили в пресслужбі.

Загалом одужала 131 особа, летальних випадків зареєстровано 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 567 осіб. У 67 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.