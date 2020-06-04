Окупанти зривають "тишу" біля трьох населених пунктів, втрат немає

За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, застосувавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Богданівки – з великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використали чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.