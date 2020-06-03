Окупанти обстріляли підступи до Богданівки з великокаліберних кулеметів

Російські окупаційні війська 3 червня відкрили вогонь по позиціях захисників Богданівки з великокаліберних кулеметів. Об’єднані сили у відповідь придушили вогонь противника. Втрати окупантів уточнюються.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаних сил.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники поблизу Богданівки. У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, повідомили в пресслужбі.