Служба безпеки повідомила про підозру 11

Служба безпеки повідомила про підозру 11 "керівникам" і ватажку "ЛНР"

Укрінформ
Слідчі Служби безпеки України за три місяці повідомили про підозру 11 очільникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР", а також ватажку терористичного угруповання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Серед підозрюваних – керівники фейкових "МДБ", "міністерства зв’язку та масових комунікацій", "міністерства сільського господарства", три "депутати народної ради", двоє заступників "голів місцевих адміністрацій", двоє "посадовців міністерств" і ватажок бойовиків на прізвисько "Нуф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних. Зловмисників оголошено у розшук.

Як повідомляється, загалом за 3 останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників так званої "ЛНР". Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Триває робота щодо документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації.

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