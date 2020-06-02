Україна готується відкрити після 10 червня КПВВ на лінії розмежування

Україна готується до відкриття після 10 червня перших КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення ООС.

Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

«Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня, запроваджений в усіх областях України, окрім Львівської, Рівненської та Чернівецької. Майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом’якшення обмежувальних заходів.

Читайте також: КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом працюють в обмеженому режимі

Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.