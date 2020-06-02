Окупанти на Донбасі встановлюють міни без попереджувальних знаків – розвідка

Російські окупаційні війська продовжують вести вогонь безпосередньо з житлових кварталів населених пунктів на Донбасі та і встановлюють міни без попереджувальних знаків.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

"Окупанти не припиняють практику ведення вогню безпосередньо з житлових кварталів населених пунктів як по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, так і по об’єктах цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Надалі окупаційними пропагандистськими ЗМІ розповсюджується фейкова інформація начебто про "обстріли з боку ЗСУ", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за інформацією ГУР, з огляду на масове встановлення противником мінно-вибухових загороджень, переважно без попереджувальних позначок, є випадки травмування й загибелі цивільного населення. Так, минулого тижня в смузі відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК (Луганськ) ЗС РФ поблизу н.п. Калинове, місцевий житель отримав важкі тілесні ушкодження внаслідок підриву на міні, повідомив речник.