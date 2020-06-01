ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень "тиші" на Луганщині та зменшення – на Донеччині

У період з 29 по 31 травня СММ ОБСЄ в Україні констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 129/2020, опублікований СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2020 року.

«У період із вечора 29 до вечора 30 травня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. У період із вечора 30 до вечора 31 травня СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попередньою добою», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що БПЛА СММ ОБСЄ малого радіуса дії зафіксував вирви від нещодавніх розривів боєприпасів внаслідок обстрілу в непідконтрольній урядові Озерянівці Донецької області.

Зазначається, що члени збройних формувань і далі забороняли патрулям СММ ОБСЄ доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

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Також СММ ОБСЄ продовжила здійснювати моніторинг на всіх 3 ділянках розведення сил і засобів. На ділянці розведення в районі Петрівського зафіксовано порушення режиму припинення вогню, а на ділянці розведення в районі Золотого було виявлено осіб поблизу колишніх позицій ЗСУ, уточнюється у звіті.

Зазначається, що СММ ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення з обох боків лінії зіткнення в Донецькій області.

Уточнюється, що члени збройних формувань продовжували обмежувати свободу пересування СММ, зокрема на блокпості в Горлівці та біля двох пунктів пропуску на кордоні в Луганській області.