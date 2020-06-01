Завершили капремонт єдиного десантного катера ВМС України "Сватове"

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт єдиного десантного катера Військово-Морських сил України "Сватове".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію директора заводу Валерія Калашнікова.

"Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катера "Сватове", роботи над яким тривали кілька років. У результаті ремонту катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування. Наразі триває процес підписання контрактів, ми очікуємо, що цього місяця до акваторії заводу зайде ще кілька кораблів ВМС для виконання планового ремонту. Ми налагодили внутрішні процеси і, попри карантин, виконуємо свої контракті зобов’язання", – цитує директора пресслужба.

Десантний катер «Сватове» після капітального ремонту / Фото: УкрОборонПром

Як зазначається, під час ремонту фахівці заводу повністю відновили конструкції корпусу та зовнішню обшивку, механізм десантної апарелі, систему головного двигуна, гвинто-стернову та якірно-швартовну системи. Крім того, було відремонтовано електричну систему та електрообладнання корабля.

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В Укроборонпромі також нагадали, що минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону.