Португалія відкриває кінотеатри, спортзали і торговельні центри

Португалія у рамках наступного послаблення карантину відкриває кінотеатри, концертні зали, спортзали й торговельні центри на більшій частині території країни.

Про це повідомляє Publico.

«Португалія в понеділок переходить до третьої фази послаблення карантину: торгові центри, кінотеатри та тренажерні зали знову відкриваються. Всі ці заклади вже з понеділка можуть відкритись по всій країні - за винятком двох регіонів, в тому числі Лісабона», - йдеться в повідомленні.

За словами португальського прем’єра Антоніо Кошти, це рішення ще раз переглянуть у четвер.

За останню добу в країні зареєстрували 297 нових випадків коронавірусу, з них 268 – у столичному регіоні.

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З початку епідемії у Португалії зареєстрували 32 500 підтверджених випадків коронавірусу, 1410 хворих померли.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Португалії заявив, що країна знову є відкритою для туристів з інших країн, проте поки що лише з ЄС.

За даними Worldometer, станом на середину дня у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.