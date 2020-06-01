Під Гнутовим окупанти з дрона атакували позиції ЗСУ, є поранений

Російсько-окупаційні війська 1 червня скинули з безпілотника постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу Гнутового, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє штабу ООС.

"Противник з безпілотного літального апарата скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець дістав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненого оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надали належну медичну допомогу.

Як повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара, російські окупаційні війська цієї доби вже двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, поранено військовослужбовця.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил на Донецькому напрямку», - зазначив він.

Зокрема, за словами речника, у період з 5.00 по 5.20 збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції ОС неподалік Гнутового.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали адекватну відповідь на дії російських найманців.