Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новотроїцького та Оріхового

Від початку доби неділі, 31 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби, 31 травня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - зазначається у повідомленні.

Так, з 06.20 понад годину від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння наших оборонців Новотроїцького.

Після 07.00 від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по наших захисниках Оріхового.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.

Бойових втрат від початку доби серед українських військових немає. Втрати противника уточнюються.

Фото: Міноборони