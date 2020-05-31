Журналісти підірвалися на міні в Афганістані: двоє загиблих

Унаслідок наїзду на придорожню міну службової машини місцевого телевізійного каналу загинули двоє осіб, ще четверо отримали поранення.

Про це Xinhua розповіла заступниця речника міністерства внутрішніх справ Афганістану Марва Аміні.

“Загиблі разом із пораненими були доставлені до лікарні негайно після вибуху”, - сказала Аміні.

За її словами, жертвами вибуху стали журналіст та водій телеканалу “Харшид ТБ”.

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Наразі на місце інциденту прибули експерти, триває розслідування.

“Бойовики з організації “Талібан” заперечили свою присутність до нападу”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: упродовж останніх років у столиці Афганістану Кабулі із населенням у майже п’ять мільйонів осіб неодноразово траплялися теракти.