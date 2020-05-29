Енергетики відновили постачання електрики до прифронтового села на Луганщині

До села Оріхове на Луганщині після двох місяців темряви повернули електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

"Мешканцям села Оріхове, що знаходиться на лінії розмежування, енергетики відновили світло, яке було відсутнє з березня місяця поточного року. Лінія пошкоджена в результаті обстрілу. Саме сьогодні було надано режим "тиші"", - йдеться в повідомленні.

Працівники вели аварійно-відновлювальні роботи у присутності групи безпеки СЦКК, представників групи СІМІС м. Попасна та саперів ДСНС, із забезпеченням дзеркального патруля ОБСЄ.