Катер "Нікополь", який був у полоні РФ, після ремонту повернувся на службу

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь", повернутого з полону росіян.

Про це йдеться у повідомленні Укроборонпрому.

"Ми вчасно та у повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", – повідомив директор підприємства Валерій Калашніков.

Ремонтні роботи на МБАК "Нікополь" тривали під час карантину та розпочалися у лютому 2020 року. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури та суднових систем і обладнання. Крім того, на заводі відновили електросистеми та електрообладнання МБАКу, виконали фарбування катеру.

Як повідомлялося, малі броньовані катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир ВМС ЗСУ "Яни Капу" були захоплені російськими силовиками 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки під час переходу з Одеси до Маріуполя. Під час цього нападу росіяни таранили буксир, обстріляли українські судна. У полон потрапили 24 моряка, троє з них були поранені.

Українські моряки змогли повернутися до України з результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.

У листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом із іншим броньованим катером та рейдовим буксиром, у понівеченому стані.

Наприкінці лютого 2020 року малий броньований артилерійський катер "Нікополь" зайшов на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.

Фото: Укроборонпром