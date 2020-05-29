Катер "Нікополь", який був у полоні РФ, після ремонту повернувся на службу
Про це йдеться у повідомленні Укроборонпрому.
"Ми вчасно та у повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", – повідомив директор підприємства Валерій Калашніков.
Ремонтні роботи на МБАК "Нікополь" тривали під час карантину та розпочалися у лютому 2020 року. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури та суднових систем і обладнання. Крім того, на заводі відновили електросистеми та електрообладнання МБАКу, виконали фарбування катеру.
Як повідомлялося, малі броньовані катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир ВМС ЗСУ "Яни Капу" були захоплені російськими силовиками 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки під час переходу з Одеси до Маріуполя. Під час цього нападу росіяни таранили буксир, обстріляли українські судна. У полон потрапили 24 моряка, троє з них були поранені.
Українські моряки змогли повернутися до України з результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.
У листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом із іншим броньованим катером та рейдовим буксиром, у понівеченому стані.
Наприкінці лютого 2020 року малий броньований артилерійський катер "Нікополь" зайшов на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.
Фото: Укроборонпром