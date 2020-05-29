На Донбасі від початку доби - два обстріли, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 зафіксовано два прицільних ворожих обстріли на Донецькому напрямку. Втрат серед наших захисників немає», - зазначив Праута.

Так, за його словами, вночі біля населеного пункту Богданівка противник вів вогонь із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Ще один обстріл окупанти влаштували близько 11-ї години неподалік Старогнатівки, відкривши по позиціях українських військових вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військові на провокації відповіли адекватно, запевнив речник Міноборони.

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Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 29 травня в Збройних Силах України хворіє 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання.