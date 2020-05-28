Окупанти тричі зривали "тишу", під Кримським працювали міномети

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню… Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського агресор двічі обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі ООС наголосили, що українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

Фото: МОУ