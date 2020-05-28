Харківське конструкторське бюро з машинобудування, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», у травні передало п’ять бронетранспортерів до армії.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е, укомплектованих кулеметами виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем контракту», - йдеться в повідомленні.

Українські військові отримали чергову партію бронетранспортерів / Фото: УкрОборонПром

За словами директора підприємства Якова Мормила, усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини.

Як повідомляв Укрінформ, виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

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Перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передало військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком. Під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери складають на ХКБМ без затримок.

27 березня 2020 р. у рамках виконання державного оборонного замовлення Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова передало для потреб ЗСУ чотири бронетранспортери. У лютому підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.