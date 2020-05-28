Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

В районі проведення операції Об’єднаних сил на цей час четверга окупанти активності не проявляли.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - сказав речник.

Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші на лінії бойового зіткнення та щохвилини перебувають напоготові дати гідну ефективну відсіч на підступні ворожі дії з боку російських окупаційних військ.

Як повідомлялось, учора, 27 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, продовжуючи свідомо застосовувати заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил, за минулу добу, немає.