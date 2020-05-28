Червоний Хрест відправив на окупований Донбас понад 36 тонн гумдопомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію України більше 36 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Зокрема сьогодні, 28 травня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автівки із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автомобілі з органічними добривами, насінням, знаряддям для господарської роботи прямували за маршрутом Київ-Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке».

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Гуманітарний вантаж загальною вагою понад 36 тонн призначений для цивільних громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України і безпосередньо постраждали від агресії РФ.

Фото: ДПСУ.