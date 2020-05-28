В українській армії зареєстрували шістнадцять нових випадків COVID-19

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано шістнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 28 травня в Збройних силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано шістнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область – 4 військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України та Сарницька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби 8 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців, Житомирська область та Волинська область – по 1 військовослужбовцю) та 1 працівник ЗС України (Чернівецька область). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.