Українські військові тренуються для роботи у спільних штабах НАТО

Основні зусилля командування об'єднаних сил ЗСУ спрямовані на вдосконалення військовими навичок та вмінь для майбутньої участі в операціях, навчаннях, а також роботу у складі спільних штабів НАТО.

На цьому наголосив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, йдеться у повідомленні Командування об'єднаних сил.

"Впровадження стандартів НАТО та нарощування спроможностей діяти спільно не лише із іншими національними силовими міністерствами та відомствами, а й з військовими формуваннями інших держав-партнерів під час проведення операцій з підтримання миру та безпеки, а також заходів підготовки військ – визначено пріоритетним у низці важливих завдань для нашого командування", - наголосив під час підбиття підсумків чергового етапу колективної підготовки та злагодження J-структур Наєв.

Як зазначив командувач, з метою набуття необхідного рівня, вивчення оперативної термінології та процедур Альянсу, сьогодні основні зусилля командування спрямовані на вдосконалення офіцерами навичок та вмінь для майбутньої участі в операціях, навчаннях, тренуваннях, а також роботі у складі спільних штабів НАТО.

"І це завдання є складовою реалізації Євроатлантичного курсу України, впровадження конкретних документів НАТО, а також західних підходів і принципів", - підкреслив Наєв.

Окрім того, за його словами, триває впровадження оборонного планування на основі спроможностей та вдосконалення системи підготовки за стандартами країн Альянсу. Яскравим прикладом цього є тренування, що проводяться на базі командування щодо вироблення єдиних поглядів на розроблення плану операції сил оборони та безпеки і вдосконалення практичних навичок до спільного виконання завдань у ході роботи органів військового управління.

"Звичайно, це стосується J-структур, які є типовими та обов’язковими для НАТО. І якщо Україна братиме участь в операціях НАТО, то її військові підрозділи повинні мати таку J-структуру. Це дозволяє ефективно взаємодіяти в процесі операцій і бойових дій. Кожна українська «J» за номером чітко знає, з якою «J» партнера їй взаємодіяти", - поінформував командувач об’єднаних сил Збройних Сил України.