Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Водяним

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Водяним

Укрінформ
Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» під ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь з наявних вогневих засобів українські військові відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

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«Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - повідомили в пресслужбі.

Крім того, в міністерстві повідомили, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим «тиша» дотримувався.

Серед особового складу, залученого до проведення операції Об’єднаних сил, виявлено один випадок захворювання на COVID-19. Вживаються усі необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 60 осіб - за добу виявлено три нові випадки.

Фото: ООС

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