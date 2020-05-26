Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Водяним

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» під ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь з наявних вогневих засобів українські військові відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

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«Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - повідомили в пресслужбі.

Крім того, в міністерстві повідомили, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим «тиша» дотримувався.

Серед особового складу, залученого до проведення операції Об’єднаних сил, виявлено один випадок захворювання на COVID-19. Вживаються усі необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 60 осіб - за добу виявлено три нові випадки.

Фото: ООС