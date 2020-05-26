СБУ встановила терористів, які з артилерії обстріляли позиції ОС та вбили двох бійців
Про це повідомляє пресцентр СБ України.
«За даними української контррозвідки, групу терористів так званого «3 мотострілецького батальйону 4 ОМСБр Народної міліції ЛНР» очолював уродженець РФ на прізвисько «Шумер». У його підпорядкуванні перебували троє учасників незаконних збройних формувань. Для атаки на позиції операції Об’єднаних сил в районі Бахмутської траси бойовики застосували артилерійське озброєння. Також встановлено причетність даної терористичної групи до обстрілу підрозділів Збройних Сил України в Новоайдарському і Слов’яносербському районах Луганської області», - йдеться у повідомленні.
У межах відкритого кримінального провадження ватажку групи та його підлеглим повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Зловмисників оголошено у розшук.
Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Як повідомлялося, у Луганській області група співробітників СБУ потрапила під артилерійський обстріл, внаслідок чого загинули два військовослужбовці спецрозділу "Альфа" - підполковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов.