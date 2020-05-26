В українській армії на COVID-19 хворіє 60 осіб

У Збройних силах України на COVID-19 хвріє 60 осіб - за добу виявлено три нові випадки.

Про це повідомляє Командування Медичник сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 в Збройних силах України хворіє 60 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 96 осіб та (зареєстровано - ред.) 2 летальні випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на COVID-19. Троє військовослужбовців (двоє у Львівській області та один у Черкаській) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 261 особа. У 42 осіб закінчується ізоляція у найближчі три доби, поінформували у Медичних силах ЗСУ.

Як повідомлялося, в Україні 21 584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.