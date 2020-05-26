Розмінування Донбасу: за тиждень знешкодили майже 600 боєприпасів
Фото
Укрінформ
Піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом останнього тижня обстежили в пошуках вибухонебезпечних предметів 43 гектари території.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 43 гектари території, вилучили та знешкодили 599 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окрім цього, рятувальники супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання.
Робота із розмінування Донбасу триває, запевнили у штабі ООС.