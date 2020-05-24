Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінометів і артилерії

Російські окупанти від початку доби 24 травня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано три випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ», - сказав він.

Так, за даними речника, о 6.30 противник обстріляв з мінометів 82-го калібру позиції українських військ в районі Авдіївки. Цей вогневий наліт окупанти здійснили зі сторони с. Каштанове, витративши двадцять мін, додатково ведучи вогонь з гранатометів РПГ та стрілецької зброї. У відповідь захисники Авдіївки відкрили прицільний вогонь і це змусило противника відмовитися від подальших обстрілів, підкреслив Мотузяник.

Також о 06.50 противник обстріляв з артилерії опорні пункти Об’єднаних сил біля Кам’янки. Цього разу там впало п’ять снарядів 122-го калібру, випущених противником з напрямку с. Василівка.

Крім того, о 9-й ранку окупанти відкрили мінометний вогонь на підступах до с. Оріхове. Там ворог випустив дванадцять мін 120-го калібру, десять разів вистрілив зі станкового протитанкового гранатомета та вів вогонь з кулеметів, зазначив речник Міноборони.

За його даними, станом на зараз ситуація стабільна і контрольована українськими військами.

Також речник повідомив, що бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку цієї доби не зафіксовано, втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, минулої доби окупанти здійснили 11 обстрілів. Поранень зазнав один український боєць.

Фото: Операція об'єднаних сил