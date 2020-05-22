На Луганщині попрощалися з загиблим командиром батальйону "Луганськ-1"

На Луганщині попрощалися з командиром батальйону «Луганськ-1» Сергієм Губановим, який загинув 20 травня.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Справжній командир, надійний товариш, патріот. Сєдой завжди був на передовій, в найгарячіших точках. Весь бойовий шлях полковника Губанова - це справжній військовий подвиг. До останнього дня свого життя Сергій боровся за свободу Батьківщини проти підлого агресора, що несе смерть і руйнування рідній Луганщині. І загинув, виконуючи свій обов'язок офіцера і українця. Сьогодні ми вшановуємо військовий подвиг і пам'ять Героя України. Сьогодні ми прощаємося з товаришем, соратником, командиром. Біль втрати і світла пам'ять залишаться з нами, подвиг Героя стане прикладом для молодих. Щирі співчуття рідним і близьким! Ми поділяємо ваше величезне горе! Честь герою!», - зазначив міністр МВС Арсен Аваков.

У Луганській області п'ятниця, 22 травня, оголошена Днем жалоби через трагічну загибель Сергія Губанова.

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21 травня Указом Президента України йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, посмертно. Нагороду отримала дружина.

20 травня ввечері під час патрулювання в селищі Трьохізбенка на міні підірвались четверо поліцейських. Вони отримали поранення і були доправлені до шпиталю, однак командир батальйону полковник Губанов помер дорогоюСергій Леонідович .

Батальйон поліції особливого призначення «Луганськ-1» унікальний тим, що виконує свої завдання безпосередньо на лінії розмежування по всій її довжині в межах Луганської області.

Фото: Національна поліція