У ЗСУ виявили вже 48 випадків коронавірусу, за добу - три

У ЗСУ виявили вже 48 випадків коронавірусу, за добу - три

Укрінформ
У Збройних силах України хворіють 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу зафіксовано три нових випадки.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 85 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 243 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 17 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє військовослужбовців перебувають на стаціонарному лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Один працівників ЗСУ (Чернівецька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Читайте також: МОЗ планує проводити ПЛР-тестування в центрах боротьби з ВІЛ

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Станом на 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-