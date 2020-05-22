У ЗСУ виявили вже 48 випадків коронавірусу, за добу - три

У Збройних силах України хворіють 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу зафіксовано три нових випадки.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 85 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 243 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 17 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє військовослужбовців перебувають на стаціонарному лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Один працівників ЗСУ (Чернівецька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Станом на 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Фото: АА