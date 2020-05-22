На Чернігівщині випробували удосконалений ракетний комплекс "Корсар"

На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Український ЛПРК «Корсар» (дальність стрільби до 2.5 км) призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей -дотів, вертольотів, безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Під час випробувань у взаємодії з ДП «Держ ККБ «Луч» були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет.

Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як у світлу, так і в темну пору доби.

Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БпЛА і записує всі траєкторні параметри об’єкту та може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводження об’єктів залежно від метеоумов - до 250 км.

Фото: Генштаб ЗСУ