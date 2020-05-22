Держвиконавці цьогоріч стягнули 215 мільйонів гривень зарплатних боргів

Державна виконавча служба з початку року стягнула 215,8 мільйонів гривень боргів із заробітної плати.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, інформує пресслужба Мін'юсту.

«Одним з пріоритетів роботи Міністерства юстиції є повернення працівникам їхніх законно зароблених коштів. З початку року завдяки успішній роботі органів Державної виконавчої служби стягнуто 215,8 млн грн. Повністю погашена заборгованість перед понад 14 тис. працівниками», - повідомив Гайченко.

Він додав, що для підвищення ефективності цієї роботи Мін’юст підготував зміни до закону «Про виконавче провадження».

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Окрім того, заступник міністра юстиції повідомив про наміри міністерства періодично оприлюднювати ТОП підприємств-боржників.

«Це більше превентивний захід, адже ризик зазнати репутаційних втрат від потрапляння в ТОП-боржників має стримати керівників підприємств від порушень», - пояснив Гайченко.